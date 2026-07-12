"Кто-то будет зарабатывать, а он - мимо": эксперт объяснил, почему Трамп наносит удары по Ирану

Господство над Ормузским проливом заставляет Вашингтон пренебрегать безопасностью в регионе и продолжать давление на Иран, отмечают эксперты.

Николай Сухов, востоковед, ведущий научный сотрудник центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН (Россия):

"Удары войск и военно-морского флота США по различным объектам в Иране связаны с желанием принудить Тегеран отказаться от истории, от затеи с взиманием платы за проход через Ормузский пролив. Иран договорился с Оманом, и вместе они хотят оказывать платные услуги не за сам проход, а взимать деньги за услуги по преодолению этого пролива. Трампу, как бизнесмену, это совсем не нравится. Кто-то будет зарабатывать, а он пролетает мимо денег. Поэтому вот такой жесткий ответ".