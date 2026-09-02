Кто уготовил для Беларуси второй фронт против РФ? Смотрите в проекте "Катюшин расчет"

На протяжении нескольких недель канал "Первый информационный" покажет уникальные интервью с депутатами Европарламента и чиновниками стран Альянса. Отчего так боятся белорусской гуманитарной миссии в урегулировании украинского конфликта? Кто уготовил для Беларуси второй фронт против России?

О том, как политический эгоизм еврочиновников разрушает остатки архитектуры региональной безопасности, подробно, откровенно и в деталях на протяжении нескольких недель они расскажут сами, а мы покажем в авторском проекте "Катюшин расчет".

Смотрите 2 сентября в "Панораме" на "Беларусь 1" и 3 сентября в 12:20 и 18:10 на "Первом информационном".