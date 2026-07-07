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Кто заплатит за Украину? Внутренние противоречия НАТО вышли на поверхность

В турецкой столице 7 июля стартует саммит НАТО, в центре внимания которого финансирование Украины и переформатирование европейской архитектуры безопасности. О том, какие сигналы посылает альянс и как на происходящее смотрит Беларусь, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба.

Украинский вопрос уходит на периферию

Украинская тема постепенно смещается на второй план в повестке НАТО. Как отметил Дмитрий Швайба, осознание необходимости выделять средства сохраняется, но объемы финансирования, скорее всего, будут сокращаться. Эту тенденцию эксперты прогнозируют уже на 2027 год.

"Все больше и больше стран очень сомневаются, что Украину нужно финансировать в таком объеме и в принципе финансировать в будущем году", - подчеркнул медиаэксперт.

Обращает на себя внимание и тот факт, что Владимир Зеленский, по имеющейся информации, не выступит перед главами государств на саммите. Это воспринимается как серьезный сигнал о том, что украинский вопрос дрейфует в сторону периферии. Сильная сторона украинского лидера - умение держать внимание аудитории - в этот раз, вероятно, останется невостребованной.

Владимир Зеленский

Европейский социальный договор: безопасность ценой социальных уступок

Одной из центральных тем обсуждения стал механизм, с помощью которого европейские страны наращивают военные расходы. Эксперт обратил внимание на то, что увеличение трат на оборону преподносится как новый социальный договор между государством и обществом: власти обеспечивают безопасность, а граждане в ответ ужимаются в социальных ожиданиях.

"Для этого уж очень нужен внешний противник. Именно поэтому так раскручивается истерия в отношении России, иногда Беларуси", - заявил Дмитрий Швайба.

Однако возникает вопрос: верит ли общество в реальность угрозы, сопоставимой с баснословными суммами? Речь идет о расходах на уровне 4-5 % ВВП, к чему страны НАТО стремятся под давлением США. Впрочем, за этими требованиями стоят интересы военно-промышленного комплекса - американского в первую очередь.

стенды НАТО

"Это глобальный передел рынков, поскольку не секрет, что производство в рамках военно-промышленного комплекса - это наиболее выгодная история, это инвестиции, гарантированный государственный заказ и, конечно, бешеные деньги", - пояснил эксперт.

Фрагментация безопасности внутри НАТО

В альянсе намечается все более очевидный раскол в подходах к безопасности. Как было отмечено, происходит сегментация: американская безопасность - отдельно, европейская - отдельно, украинская - и вовсе без привязки к европейской.

"Америка настаивала на том, чтобы в итоговом документе украинский вопрос был выделен, дезинтегрирован от европейской безопасности. И европейские лидеры, похоже, ничего не смогут сделать с этим", - констатировал Дмитрий Швайба.

Прибалтика: воинственные марионетки или стратегический аванпост?

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено позиции Литвы, Латвии и Эстонии. Эти страны призывают Европу наращивать военные расходы и поддержку Украины, однако собственных значимых ресурсов для этого не имеют.

флаги Литвы, Лавтии и Эстонии

Последний раз Литва проявляла подобную воинственность на заре своей государственности. Сегодня же, по мнению эксперта, прибалтийские республики выполняют роль марионеток, громко кричащих и провоцирующих с территории, над которой даже разрешения на перемещение дронов спрашивать не надо.

При этом стратеги НАТО десятилетиями рассматривали Сувалкский коридор - узкое горлышко между Калининградской областью и Беларусью - как уязвимое место. Эти концепции напряженности закладывались задолго до сегодняшнего обострения.

Беларусь: спокойствие как оружие

В отличие от некоторых соседей Беларусь сохраняет выдержку и прагматизм в оценке ситуации.

"Беларусь исходит из сложившейся ситуации на земле. И во многом это определяет и политика, и подход самого главы государства, который очень реально рассматривает ситуацию, говорит: "Послушайте, спешить отвечать мы точно не будем на все провокации и громкие заявления", - отметил Дмитрий Швайба.

Спокойствие белорусской стороны, по мнению эксперта, вызывает трепет у оппонентов, пытающихся спровоцировать: "У стратегов, боевого крыла, истребительного крыла НАТО давно планы по сталкиванию Республики Беларусь в некую красную зону, но на данный момент кишка тонка. И в этом смысле это серьезное достижение белорусской государственности, военно-политического руководства".

Особую озабоченность вызывает размещение ядерного оружия на территории стран НАТО. Как было отмечено, широкой общественности до сих пор неизвестно, где именно и в какой юрисдикции находится арсенал, что создает дополнительный уровень неопределенности.

Турция: восходящая звезда оборонки

Отдельным сюжетом стал рост влияния Турции в альянсе. Сегодня в стране имеется около 3 тыс. оборонных предприятий, и украинский конфликт, как ни парадоксально, стал полигоном для испытания турецких беспилотных систем, продемонстрировавших свою эффективность.

На фоне отхода Соединенных Штатов с европейских территорий Турция укрепляет свои позиции. У страны вторые по численности вооруженные силы в НАТО, а также молодое население, готовое быть мобилизованным как в промышленность, так и в армию.

флаги Турции на фоне солнечного неба

"Война нового типа уже точно невозможна без технологических промышленных возможностей страны: количества предприятий, мобилизованного человеческого ресурса в промышленность и на нужды армии. И в этом смысле Турция чувствует свой особый статус", - резюмировал Дмитрий Швайба.

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В миреЕвропаУкраинаСША

Теги:

оружиеПрибалтикаНАТОТурция
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