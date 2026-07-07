Кто заплатит за Украину? Внутренние противоречия НАТО вышли на поверхность

В турецкой столице 7 июля стартует саммит НАТО, в центре внимания которого финансирование Украины и переформатирование европейской архитектуры безопасности. О том, какие сигналы посылает альянс и как на происходящее смотрит Беларусь, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба.

Украинский вопрос уходит на периферию

Украинская тема постепенно смещается на второй план в повестке НАТО. Как отметил Дмитрий Швайба, осознание необходимости выделять средства сохраняется, но объемы финансирования, скорее всего, будут сокращаться. Эту тенденцию эксперты прогнозируют уже на 2027 год.

"Все больше и больше стран очень сомневаются, что Украину нужно финансировать в таком объеме и в принципе финансировать в будущем году", - подчеркнул медиаэксперт.

Обращает на себя внимание и тот факт, что Владимир Зеленский, по имеющейся информации, не выступит перед главами государств на саммите. Это воспринимается как серьезный сигнал о том, что украинский вопрос дрейфует в сторону периферии. Сильная сторона украинского лидера - умение держать внимание аудитории - в этот раз, вероятно, останется невостребованной.

Европейский социальный договор: безопасность ценой социальных уступок

Одной из центральных тем обсуждения стал механизм, с помощью которого европейские страны наращивают военные расходы. Эксперт обратил внимание на то, что увеличение трат на оборону преподносится как новый социальный договор между государством и обществом: власти обеспечивают безопасность, а граждане в ответ ужимаются в социальных ожиданиях.

"Для этого уж очень нужен внешний противник. Именно поэтому так раскручивается истерия в отношении России, иногда Беларуси", - заявил Дмитрий Швайба.

Однако возникает вопрос: верит ли общество в реальность угрозы, сопоставимой с баснословными суммами? Речь идет о расходах на уровне 4-5 % ВВП, к чему страны НАТО стремятся под давлением США. Впрочем, за этими требованиями стоят интересы военно-промышленного комплекса - американского в первую очередь.

"Это глобальный передел рынков, поскольку не секрет, что производство в рамках военно-промышленного комплекса - это наиболее выгодная история, это инвестиции, гарантированный государственный заказ и, конечно, бешеные деньги", - пояснил эксперт.

Фрагментация безопасности внутри НАТО

В альянсе намечается все более очевидный раскол в подходах к безопасности. Как было отмечено, происходит сегментация: американская безопасность - отдельно, европейская - отдельно, украинская - и вовсе без привязки к европейской.

"Америка настаивала на том, чтобы в итоговом документе украинский вопрос был выделен, дезинтегрирован от европейской безопасности. И европейские лидеры, похоже, ничего не смогут сделать с этим", - констатировал Дмитрий Швайба.

Прибалтика: воинственные марионетки или стратегический аванпост?

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено позиции Литвы, Латвии и Эстонии. Эти страны призывают Европу наращивать военные расходы и поддержку Украины, однако собственных значимых ресурсов для этого не имеют.

Последний раз Литва проявляла подобную воинственность на заре своей государственности. Сегодня же, по мнению эксперта, прибалтийские республики выполняют роль марионеток, громко кричащих и провоцирующих с территории, над которой даже разрешения на перемещение дронов спрашивать не надо.

При этом стратеги НАТО десятилетиями рассматривали Сувалкский коридор - узкое горлышко между Калининградской областью и Беларусью - как уязвимое место. Эти концепции напряженности закладывались задолго до сегодняшнего обострения.

Беларусь: спокойствие как оружие

В отличие от некоторых соседей Беларусь сохраняет выдержку и прагматизм в оценке ситуации.

"Беларусь исходит из сложившейся ситуации на земле. И во многом это определяет и политика, и подход самого главы государства, который очень реально рассматривает ситуацию, говорит: "Послушайте, спешить отвечать мы точно не будем на все провокации и громкие заявления", - отметил Дмитрий Швайба.

Спокойствие белорусской стороны, по мнению эксперта, вызывает трепет у оппонентов, пытающихся спровоцировать: "У стратегов, боевого крыла, истребительного крыла НАТО давно планы по сталкиванию Республики Беларусь в некую красную зону, но на данный момент кишка тонка. И в этом смысле это серьезное достижение белорусской государственности, военно-политического руководства".

Особую озабоченность вызывает размещение ядерного оружия на территории стран НАТО. Как было отмечено, широкой общественности до сих пор неизвестно, где именно и в какой юрисдикции находится арсенал, что создает дополнительный уровень неопределенности.

Турция: восходящая звезда оборонки

Отдельным сюжетом стал рост влияния Турции в альянсе. Сегодня в стране имеется около 3 тыс. оборонных предприятий, и украинский конфликт, как ни парадоксально, стал полигоном для испытания турецких беспилотных систем, продемонстрировавших свою эффективность.

На фоне отхода Соединенных Штатов с европейских территорий Турция укрепляет свои позиции. У страны вторые по численности вооруженные силы в НАТО, а также молодое население, готовое быть мобилизованным как в промышленность, так и в армию.

"Война нового типа уже точно невозможна без технологических промышленных возможностей страны: количества предприятий, мобилизованного человеческого ресурса в промышленность и на нужды армии. И в этом смысле Турция чувствует свой особый статус", - резюмировал Дмитрий Швайба.