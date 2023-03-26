Кто будет дальше снабжать Украину оружием?

Евросоюз утвердил план передачи Киеву 1 млн боеприпасов в ближайшие 12 месяцев. Британия, отбиваясь от протестов, наращивает оборонный бюджет, а Турция ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Экономика Европы переходит на военные рельсы? Кто еще стоит в этой очереди на милитаризацию? На эти вопросы ответил российский военный эксперт Виктор Баранец.

"Вы знаете, если смотреть, кто сильнее всего накачивает Украину вооружениями, техникой, боеприпасами, то здесь можно выделить некую такую лидирующую тройку: США, Польша и Великобритания, - утверждает Виктор Баранец. - Сейчас европейским странам НАТО бросил клич из Вашингтона о том, что надо интенсивнее накачивать Украину боеприпасами, что, собственно, и делается сейчас. И все эти разговоры о неком снарядном голоде в Украине - это такая дешевая отмазка".