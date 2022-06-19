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Кто грабит Африку?
Российский африканист Станислав Мезенцев в интервью "Главному эфиру" рассказал, почему Африка сырьевой придаток. Во многом потому, что в Африке у самих стран нет ни ресурсов, ни финансов, ни денег, ни экспертизы, ни возможности самим эти полезные ископаемые добывать.
"Деколонизация когда произошла, кто в Африке были основные колонии? Англия, Франция. Они, оставляя эти колониальные владения, сохраняли механизмы управления там в сфере добычи полезных ископаемых и так далее. Как бы помогая этим странам выстраивать собственную экономику, но реально они не инвестировали в развитие ресурсов, возможностей, компетенции самой Африки, а продолжали, как и в колониальное время, добывать и вывозить.
Станислав Мезенцев, старший научный сотрудник Института Африки РАН, исполнительный директор Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Россия):
Правительство не было способно правильно договориться с ними. И коррупционную составляющую, что они платят ренту, роялти незначительную, а достигают договоренности с руководством, но на определенных условиях, когда узкий политический клан руководителей получает огромные доходы. В результате народ и экономика страны с этих объектов ничего не получают.
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