Кто грабит Африку?

Правительство не было способно правильно договориться с ними. И коррупционную составляющую, что они платят ренту, роялти незначительную, а достигают договоренности с руководством, но на определенных условиях, когда узкий политический клан руководителей получает огромные доходы. В результате народ и экономика страны с этих объектов ничего не получают.

Российский африканист Станислав Мезенцев в интервью "Главному эфиру" рассказал, почему Африка сырьевой придаток. Во многом потому, что в Африке у самих стран нет ни ресурсов, ни финансов, ни денег, ни экспертизы, ни возможности самим эти полезные ископаемые добывать."Деколонизация когда произошла, кто в Африке были основные колонии? Англия, Франция. Они, оставляя эти колониальные владения, сохраняли механизмы управления там в сфере добычи полезных ископаемых и так далее. Как бы помогая этим странам выстраивать собственную экономику, но реально они не инвестировали в развитие ресурсов, возможностей, компетенции самой Африки, а продолжали, как и в колониальное время, добывать и вывозить.