Кому выгоден внутриполитический конфликт в Грузии? И кто вывел толпы протестующих на улицы? Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Драка в парламенте и попытка утвердить проект закона об иноагентах номер два. В Грузии разгорается внутриполитический конфликт. Двойные стандарты, открытые недовольства деятелей ЕС и толпы протестующих на улицах. Кто сценарист и кто режиссер?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам в "Таблице Менделевой".

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии иронично обнажил очевидность его присутствия. Правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла проект скандального закона в парламент. Ведь в марте 2023 года на фоне критики со стороны Запада и протестов в Тбилиси его уже отзывали. А потому новая попытка регламентировать деятельность структур, которые занимаются политической деятельностью на зарубежные деньги, не проходит гладко. В деле саботаж. В ходе рассмотрения документа депутаты устроили драку в парламенте. Исполнительного секретаря "Грузинской мечты" нарекли "российским агентом". На его ответ, что подобные законы действуют не только в России, но и в других странах, представители оппозиции аргументов (помимо кулаков) не нашли.

После одобрения парламентом законопроекта об иноагентах в первом чтении протестные настроения накалились. Прозападные СМИ вывели людей на улицы, а провокаторы устраивали стычки с полицией. Но силовики методично выполнили свою работу.

Европейские политики настоятельно посоветовали воздержаться от принятия законодательства. Глава Евросовета недвояко намекнул о возможных трудностях, которые могут возникнуть у Тбилиси на пути в ЕС:

"Грузинский народ выбрал европейский путь, в ответ Евросовет предоставил Грузии в декабре прошлого года статус кандидата. Позвольте внести ясность: проект закона не соответствует стремлению Грузии в ЕС и не приблизит, а отдалит Грузию от Евросоюза".

Закон обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации. Это значит, что манипулировать грузинскими умами станет сложнее. А потому Запад и разнервничался, что тронут прикормленных иноагентов. Но президент Грузии (она же бывшая гражданка Франции) заявила, что наложит вето на законопроект. Вот только для его преодоления в стране нужно простое большинство парламента. Премьер заверил, что Тбилиси не откажется от принятия закона, несмотря на критику со стороны других стран.

Естественно, они выгодны Западу, потому что им в грузинской власти никак не удалось совместить сохранение национальных традиций, православия, института семьи, независимости с требованиями Запада. Мы за последний год не раз входили в коллизию с евроструктурами, Соединенными Штатами Америки. Арно Хидирбегишвили, главный редактор и гендиректор грузинского информационно-аналитического агентства "Грузинформ"

Для справки: в США закон о регистрации иностранных агентов был принят еще в 1938 году. В июле 2016 приняли закон о прозрачности финансирования НПО в Израиле. В Австралии закон о системе прозрачности иностранного влияния действует с 2018 года. А 27 марта 2024 года нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект о предотвращении иностранного вмешательства. В случае с Грузией схожий закон почему-то вдруг противоречит ценностям. Круг замкнулся, а резиновое определение европейских постулатов трещит по швам. Кризис на фоне законопроекта выгоден для того, чтобы организовать смену правительства на более дружественный Западу режим.

Провокации будут продолжаться, пока власть не применит силу, это тоже будет использовано Западом против действующей власти. Или власть отзовет закон и проиграет выборы, или она будет твердо стоять на своих позициях и докажет в первый раз, что Грузия государство, а не колония. Арно Хидирбегишвили, главный редактор и гендиректор грузинского информационно-аналитического агентства "Грузинформ"