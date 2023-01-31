В прошлом году в Украине возбудили почти 15 тысяч уголовных материалов о преступлениях против военной службы и уклонении от призыва. Это в 4,3 раза больше, чем годом ранее, и в 37, чем, например, в 2013-м.

И, судя по всему, ситуация будет только ухудшаться. 25 января Зеленский подписал поправки в закон, по которым наказание за дезертирство ужесточается.



Анастасия Бенедисюк о том, кто, как и чем стимулирует записываться в ряды ВСУ. И почему случись переворот в Беларуси, место так называемых заградотрядов не пустовало бы.



Смерть или смерть. В их глазах растерянность, которая сменяется умиротворением. Именно так я бы описала состояние украинских пленных, которые рассказывают про зверства своих же.



Нам сказали наши командиры, когда стоял на позиции, кто будет отступать, будем стрелять на месте. У нас был взвод отказников, которые ушли и до сих пор их никто никогда не видел.



Меняются месяца, населенные пункты, остаются палачи внутри Незалежнай и вроде как от нее незалежные. То есть это не официально признанное формирование ВСУ. Сдавшиеся или бежавшие называют их заградительными отрядами.



Вот мы сидим. По нам ваша орта и наша орта. Все, что нам говорят, - сидите на месте и ждите. Когда мы начали сдаваться в плен, получается, с 41 бригады мобилизованный начал стрелять в спину.



Он добровольно сдался в плен. А 32 других тогда в Новомихайловке расстреляли. За отказ воевать на стороне ВСУ. Это было 7 месяцев назад.



А вот рассказ очевидца казни 3-месячной давности. Эти шокирующие признания окрестят "страсти Кременных лесов". Вспоминает русский разведчик:



Когда мы начали входить, с той стороны началась резка, начали обстреливать жестко. Они не по нам стреляли. Я видел, как с той стороны начали сваливать. Свои своих же, чтоб не отступали.



А вот и совсем свеженькое: можно сделать стоп-кадр, изучить населенные пункты, фамилии и подразделения. Расскажу суть. Командир одной десантно-штурмовой бригады ВСУ, некий полковник Луценко, отрапортовал: морально-психологическое состояние бойцов на низком уровне. И внимание: 247 из них отказываются выполнять задачи.



Что ответили сверху? "Кракен" выезжает. Можно было бы подумать - психологи, отряд поддержки.



Но такое уже было: не верим. Почитав "Кракен" и только по верхам, скажу - все по отмашке сверху.



Харьковское спецподразделение "Кракен" входит в нацбатальон "Азов". Думаю, даже для самых далеких от украинской повестки известно, насколько они жестоки.



Истязали российских военнопленных на молочном заводе под Харьковом. Отрезали пальцы, простреливали ноги, выкалывали глаза. Они садисты и изверги.

Есть кадры, где спрашивают: перерезать горло или кастрировать?



А еще они расстреливали мирных, кто, спасая семьи, хотел бежать из-под обстрелов и бомбежки. 2 недели назад заградотряд "Кракен" отметился в Артемовске или Бахмуте (кому как привычнее).



Сразу попали в спину под обстрел "Кракена". Пришлось упасть на асфальт, а эти вели обстрел.



"Спецназ отморозков", оружие в руки которым всучил Зеленский и все-все-все и полномочия дали на все-все-все.



Вот главари - харьковчане Константин Немичев и Сергей Величко. Футбольные фанаты, майданутые.



На начало СВО Величко находился в СИЗО за мошенничество и рэкет. Но таких людей очень не хватало украинской армии. Зеленский его отпустил на условии, что тот вернется в "Азов", а после создаст "Кракен" (там много уголовников, есть насильники).



Впрочем, это "элитное подразделение" только и может, что воевать с безоружными или связанными. На передовой их цель - подгонять в бой, не дать сдаться.



Наши смотрят, противник впереди. По ним стреляют, причем плотный огонь. Не дают отступать. Это националисты работают. Сами вперед не лезут. Владимир Путин, Президент России



Вот такая психологическая помощь. Сотни казней ежемесячно. Военные эксперты и аналитики говорят, что реально мотивированных в ВСУ становится все меньше. И доказывать это (нам здесь, в Минске) не нужно. Главный аргумент - подпись Зеленского под очередной могилизацией или мобилизацией с ужесточением наказаний за дезертирство и невыполнение приказов.



А выбора-то у Киева особого нет. Тех желающих, которые были готовы умереть за этот режим, уже нет. Те, кто хотел, они уже там. Многие погибли, многие ранены, искалечены. А новые убегают десятки. Там руки вяжут, полиция задерживает, в наручниках доставляют в военкомат. Качественный состав ВСУ изменился. Юрий Подоляка, политический обозреватель (Украина)



Режим в агонии. Не помогла даже петиция, которую в демократической Украине так активно подписывали свободные украинцы.



И, как вы понимаете, с записи следующего обращения (а прошло немало месяцев) ровным счетом ничего не изменилось.



Кто я? Владимир Зеленский, Президент Украины



Ты убийца и насильник!



Душегуб и фашист!

Тебе нет прощения!

Ты погубил нашу страну!

И ты за это ответишь!

А знаете, что будет с карателями из "Кракена" и других заградотрядов? И на них найдется палач. И если это будет не сторона противника, то сам Зеленский.



Уж слишком неудобные свидетели действительно кровавого режима. Они ведь расскажут не только про пытки и убийства, но и торговлю оружием на черном рынке. А это уже удар по реноме одного конкретного ЗЕ среди тех, кто обещает - вот закончится все, и по крайней мере одна твоя часть, товарищ президент, будет в тепле.



Победит одна точка зрения - либо прозападная, либо условно евразийская. Не оставят в покое ни Беларусь, ни Россию. И Украину готовили на убой. И, соответственно, если бы в Беларуси в 2020 году был государственный переворот, то уже бы белорусы воевали против России. Причем их бы подгоняли полки Калиновского в тыл обычных пацанов Украины, которые не хотят воевать, не хотели воевать. Потому что у них нет ненависти к русским. Но их заставляют. Если там человек начинает себя вести не так, как должен, его просто пристреливают. Юрий Подоляка, политический обозреватель (Украина)

