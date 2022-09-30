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Кто отказался снабжать Киев оружием, а кто создаст командный центр по поддержке Украины
Бундестаг отклонил запрос об увеличении поставок оружия в Украину. Ранее с подобным предложением выступил Христианско-демократический союз. Однако в ходе голосования за наращивание военной поддержки выступили лишь 179 депутатов, 476 - проголосовали против, еще один воздержался. Об этом сообщает местная телекомпания АRD.
Отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение, несмотря на просьбу Киева, Болгария. Глава оборонного ведомства страны отметил: "Пока я министр, оружие Украине предоставлено не будет".
Вашингтон же продолжает активно снабжать Киев. Сенат США принял законопроект, включающий более 12 миллиардов долларов дополнительной псевдопомощи Украине.
NYT: США хотят создать командный центр по поддержке Украины
Пентагон, по информации New York Times, готовится разместить в Германии командный центр для контроля и управления поддержкой Киева со стороны США и их союзников по ЕС и НАТО.
Фото:БелТА
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