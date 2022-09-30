Кто отказался снабжать Киев оружием, а кто создаст командный центр по поддержке Украины

Бундестаг отклонил запрос об увеличении поставок оружия в Украину. Ранее с подобным предложением выступил Христианско-демократический союз. Однако в ходе голосования за наращивание военной поддержки выступили лишь 179 депутатов, 476 - проголосовали против, еще один воздержался. Об этом сообщает местная телекомпания АRD.