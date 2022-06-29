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Кто ответит за гибель беженцев на границе Марокко с Испанией?
Массовая гибель беженцев на границе Марокко с Испанией. От рук силовиков там погибли не менее 49 беженцев. Сотни подверглись жесточайшим избиениям. А правозащитный Запад упорно молчит, не выказывая ни малейшей реакции на откровенное проявление геноцида, когда фактически отрицается право человека на существование.
И хотя главный прокурор Испании обещал провести расследование, и Марокко, и сама Испания продолжают отрицать применение чрезмерной силы. В ситуации разбиралась Елизавета Казакова.
Резня в испанской Мелилье
Мелилья и Сеута - два испанских города на территории Марокко. Потенциальное количество нелегальных мигрантов из африканской страны исчисляется тысячами. Представители бедных слоев населения не теряют веры в возможность светлого будущего в Европе. На родине нет шанса получить образование, найти нормальную работу… словом, выкарабкаться из нищеты. Вот и на этот раз группа молодых марокканцев решила попытать счастья - пробраться в Мелилью, оттуда в материковую Испанию. Но встретили смерть от рук испанских полицейских. Такое лучше увидеть.
Информация о зверствах испанских силовиков в Мелилье просачивалась скудная. Мол, прорывались мигранты, но были остановлены. Эти жуткие кадры мир увидел спустя несколько дней после трагедии, узнал о гибели сначала 18-ти, затем - 23-х, после - 37-ми человек. На самом деле - жертв 49, если это окончательный итог массовой казни.
Премьер Санчес заявляет, что действия полиции были законными. Но это жизни людей! Даже с животными недопустимо так поступать. Мы решительно осуждаем и требуем остановить смерть у наших границ.
Паула Герра, президент организации SOS Racismo Madrid:
Мы заявляем о политической ответственности испанского и марокканского правительств за гибель наших братьев и сестер в Мелилье. Они говорят, что это мафиозная разборка. Ложь! Это вина миграционной политики Евросоюза в целом и испанского правительства в частности. Она толкает людей на грань отчаяния, ведь у них нет законных и безопасных способов миграции.
Миграционный кризис на польской границе
За примерами далеко ходить не нужно. Белорусы помнят миграционный кризис, устроенный ЕС на польской границе. Брюссель и Варшава с подачи Вашингтона людям, бегущим от войн и разрухи в Ираке, Сирии, Афганистане, пообещали щедрый европейский приют. Однако деньги из миграционных фондов между собой не поделили. Выставили на польском рубеже военно-полицейский кордон.
Спасать беженцев в буквальном смысле пришлось белорусской стороне. Наши люди - от главы государства до самого скромного жителя глубинки - не жалели ни средств, ни человеческого тепла и заботы. Это высокая ответственность, истинная культура, независимое цивилизованное государство. А вот для испанских властей выходцы из Марокко - низший сорт.
Массовая казнь на испанских границах
Беженцы хорошие, когда они им нужны, например, с Грецией, это хорошие, потому что они из Сирии, злые русские их там гоняют, а когда они из Беларуси, это злой Лукашенко. Вот и сейчас то же самое. Эти беженцы им сейчас не нужны, и так проблемы с украинскими беженцами и с инфляцией, поэтому сейчас они охраняют свою границу. Они освещают одну и ту же тему всегда в свете политической конъюнктуры, как это как раз выгодно. Это не новость.
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