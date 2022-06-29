Кто ответит за гибель беженцев на границе Марокко с Испанией?

Беженцы хорошие, когда они им нужны, например, с Грецией, это хорошие, потому что они из Сирии, злые русские их там гоняют, а когда они из Беларуси, это злой Лукашенко. Вот и сейчас то же самое. Эти беженцы им сейчас не нужны, и так проблемы с украинскими беженцами и с инфляцией, поэтому сейчас они охраняют свою границу. Они освещают одну и ту же тему всегда в свете политической конъюнктуры, как это как раз выгодно. Это не новость.

Томас Репер, журналист (Германия)