Кто поможет Польше построить 3 новые АЭС?

Польша рассматривает возможность строительства в стране не двух, а трех АЭС. Об этом ТАСС сообщил в понедельник в Сеуле вице-премьер, министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

По его словам, правительство страны еще в этом году говорило лишь о строительстве первой АЭС. "Но мы пошли дальше - в этом году мы говорим, что в Польше в ближайшие годы будут построены две новые атомные электростанции, а третью мы планируем", - сказал он.