Кто самый плохой президент США и что случится после выборов лидера Белого дома

К электоральной кампании в США 2025 года готовятся ударными темпами. Например, фонд финансиста Джорджа Сороса купил акции более 200 американских радиостанций на сумму 400 млн долларов.

Нынешний президент США Джо Байден вообще во время очередного сеанса связи с космосом проговорился, что демократы не готовы мирно отдать власть в случае своего поражения.

"Вы уверены, что 20 января 2025 года произойдет мирная передача власти?" - задал вопрос журналист.





"Если выиграет Трамп, нет, я совсем не уверен. Я имею в виду, если он проиграет, я совсем не уверен. Мы не воспринимаем его серьезно. Все эти слова о том, что "если мы проиграем, то будет кровавая баня". Посмотрите, что они пытаются делать сейчас в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса", - ответил Байден.

Многие помнят самую грязную электоральную кампанию во время прошлых американских выборов. Это как раз тот случай, когда в США уже не важно, кто победит на выборах, вопрос скорее в том, кого объявят победителем. А о том, что случится после этих выборов, рассуждал в проекте "Тренды" политолог из США Стив Самарин: "Общество там расколото, озлоблено. Такого раскола не было давно. А предстоящие выборы - это еще одна битва в гражданской войне".

Пройдут выборы - кто-то станет президентом, а другая сторона не успокоится. Я не думаю, что дойдет дело до винтовок и прямых столкновений между теперь враждующими сторонами, но баталии будут продолжаться в медийном поле, в экономической сфере. Стив Самарин

Он также обратил внимание на Джо Байдена: "Я согласен с Дональдом Трампом, что это самый плохой президент. Во-первых, взгляните на дефицит бюджета - 1,7 трлн долларов. Хотя и прошлые президенты после Клинтона вносили свой вклад, но 1,7 трлн - это фантастическая цифра. Ну не справиться с этим дефицитом, это невозможно".

"Это результат абсолютно невзвешенной политики, когда тратится намного больше, чем зарабатывается и собирается налогов. Внешний долг США при Байдене достиг рекордных почти 32 трлн долларов. Они не в состоянии их отдать ни при каких условиях" - добавил эксперт.