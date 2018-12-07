Кто станет преемником Ангелы Меркель на посту главы Христианско-демократического союза, будет известно уже сегодня. Съезд правящей партии Германии пройдет в Гамбурге. Основных претендентов на место лидера, а в перспективе и на пост канцлера ФРГ, - трое, однако победу пророчат генеральному секретарю союза - Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Многие считают ее копией Меркель. В последнее время на региональных выборах ХДС стремительно теряет позиции. В этой связи ранее Меркель объявила о том, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост.