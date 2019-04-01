Кто станет президентом Украины, решит второй тур

По итогам первого лидирует шоумен Владимир Зеленский, второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко. Они и выходят во второй этап. Третье место у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Отмечается, что первый тур прошел без происшествий. При этом в ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на выборы в Украине. А канадская миссия по наблюдению заявляет, что по меньшей мере половина лиц, которые вынужденно покинули свои дома из-за вооруженных конфликтов, не знали, что имеют право голоса на выборах президента.