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Кто станет президентом Украины, решит второй тур
По итогам первого лидирует шоумен Владимир Зеленский, второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко. Они и выходят во второй этап. Третье место у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Отмечается, что первый тур прошел без происшествий. При этом в ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на выборы в Украине. А канадская миссия по наблюдению заявляет, что по меньшей мере половина лиц, которые вынужденно покинули свои дома из-за вооруженных конфликтов, не знали, что имеют право голоса на выборах президента.
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