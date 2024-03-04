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Кто стоит за протестами фермеров - мнения поляков разделились
В Польше, наконец, нашли ответственных за протесты фермеров. Согласно недавнему опросу издания "Речь Посполитая", более половины жителей страны считают, что политика Еврокомиссии и предыдущего правительства в лице партии "Право и справедливость" привела к ухудшению положения польских аграриев и спровоцировала их массовые бунты! Такого мнения придерживаются почти 55 % респондентов. Чуть менее 9 процентов уверены, что ответственность лежит уже на новых властях! При этом около 10 процентов опрошенных считают, что во всех бедах земледельцев виновата Украина и лишь 8,5 - придерживаются мнения, что за протестами аграриев стоит Россия.
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