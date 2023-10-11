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Кто такой Илон Маск - успешный предприниматель или эксцентричный богач на службе у Минобороны США
Кто-то прозревает раньше, кто-то позже. Миллиардер Илон Маск недавно в очередной раз зло потроллил Зеленского. Он выложил фото, на котором президент Украины сидит с лицом, на котором от натуги проступили вены, снабдив его подписью: "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиард долларов помощи". Украинцы шутку не оценили. В миротворца Илона пока не занесли, но все чаще звучат обвинения, что Маск ведет двойную игру.
Вообще Илон очень необычный американский миллиардер.
Чего стоит одна его покупка соцсети Twitter и последующее уничтожение ее логотипа - привычной всем голубой птички! Он сменил ее и полное название ресурса на "ИКС". Тоже не всем понравилось. Это, кстати, и не так далеко от буквы "Зет".
В США сегодня как минимум два громких судебных дела: над экс-президентом Трампом и сыном действующего главы государства Хантером Байденом. Еще одно юридическое разбирательство то и дело маячит и над Илоном Маском. Так кто он? Успешный предприниматель, который сделал себя сам, или эксцентричный богач на службе у Минобороны США? Рубрика "Жизнь замечательных людей".
Режиссер голливудского блокбастера "Железный человек" утверждает, что образ главного героя Тони Старка он списал с Илона Маска. Изобретатель и миллиардер, а также популярный среди молодежи интернет-тролль действительно имеет репутацию человека, умеющего делать на технологиях будущего сумасшедшие деньги и хайп.
В прессе пишут, что IQ Илона Маска равен 155 баллам. И в детстве сверстники однажды даже сломали ему нос за всезнайство. Впрочем, данные о Маске весьма противоречивы. Главный предприниматель современности опровергает слова отца, что, будучи совладельцем изумрудного рудника, он помог сыну со стартовым капиталом в 28 тысяч долларов. Илон подтверждает только покупку компьютера и наследственную склонность к инженерии. А вообще отношения с отцом были и остались сложными.
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Рассказы Маска о том, что семья едва сводила концы с концами в ЮАР, а потом и в Канаде гораздо больше подходят для легенды. Во второй половине XX века в ЮАР надо было очень хорошо поискать бедствующую белую семью. В 17 лет Илон уехал в Канаду, чтобы избежать призыва в армию. Впрочем, все это не отменяет факта, что Маск добился очень многого. И, по всей видимости, успеет сделать еще немало.
Про "Википедию" можно сказать кое-что забавное. Есть старое высказывание: "Историю пишут победители". Это так. Но если твои враги еще живы и у них масса свободного времени, они подправляют статьи в "Википедии".
Первые большие деньги Илон заработал в конце 90-х на интернет-аналоге делового справочника "Желтые страницы". Начался бум распространения сетевых технологий. Продажа своей доли принесла ему 22 млн. долларов. Деньги он вкладывает в компанию по разработке онлайн - платежных систем. Через 3 года ее купят за 1,5 миллиарда долларов. Доля Маска составит 180 млн. И он основывает SpaceX - первую частную компанию, выведшую на орбиту коммерческую ракету. Другая его компания - Tesla - также стала первой, кто стал массово производить электромобили.
Мне нравится жить в Калифорнии, но там невозможно довести дело до конца. Спросите любого, кто делал проект в Калифорнии, сколько времени уходит на то, чтобы получить разрешение на продолжение работы, пройти проверку на экологичность. 2 года. А еще куча людей подадут на вас в суд. Просто потому что могут подать на вас в суд.
Но культовой фигурой современности Маск стал благодаря врожденному чувству самопиара. Илон постоянно в новостях. Он курил в эфире популярного шоу запрещенную самокрутку. Заявлял, что отправит на Марс к 2050 году миллион человек. В мае 2020 года Маск написал в соцсетях, что распродает почти все материальное имущество ("У меня не будет дома"). Называл истерию вокруг коронавируса глупостью, режим самоизоляции - фашизмом. Собирался сразиться в поединке с другим миллиардером - Марком Цукербергом. Но мама ему не разрешила (так и сказал).
Купив Twitter, Маск отменил удаленный формат работы и бесплатные обеды для работников. А потом предъявил ультиматум. Каждому сотруднику надо было согласиться на многочасовую интенсивную работу или уволиться. И вернул в соцсеть удаленный аккаунт Дональда Трампа и дал эфир уволенному с телеканала журналисту Такеру Карлсону.
Нам нужно быть осторожнее с ИИ, это может причинить вред обществу. В ИИ есть потенциал разрушения цивилизации.
Илона Маска отличает невероятное бесстрашие в выражении собственного мнения. После начала Россией СВО Маск предоставил Киеву доступ к системе спутникового интернета Starlink, потратив около 80 миллионов долларов собственных средств. Незаменимая вещь для военных операций СВУ. А потом предложил свой план по урегулированию конфликта с сохранением Крыма как части России.
В вышедшей в 2023 году книге журналиста Уолтера Айзексона утверждается, что Маск велел тайно отключить Starlink у крымского побережья, когда ВСУ планировало напасть на Черноморский флот с помощью беспилотников. Оставшись без спутниковой связи, дроны просто рухнули в море. Как следует из книги, Маск боялся, что такая эскалация спровоцирует ядерную войну.
Обычно американские миллиардеры, выполняющие госзаказы для Минобороны США и космического агентства НАСА, так себя не ведут. Как бы то ни было, Илон Маск на сегодня отец девятерых детей, утверждающий, что снижение рождаемости - "это намного более серьезная угроза нашей цивилизации, чем что-либо еще". Миллиардер присоединился к кампании "Клятва дарения". Все, кто подписал это обещание, клянутся отдать не менее половины своего капитала на благотворительность при жизни или после смерти. К тому же это единственный в мире миллиардер и харизматичный блогер. И без его публичных заявлений и технологических проектов было бы значительно скучнее.
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