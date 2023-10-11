Кто такой Илон Маск - успешный предприниматель или эксцентричный богач на службе у Минобороны США﻿

Кто-то прозревает раньше, кто-то позже. Миллиардер Илон Маск недавно в очередной раз зло потроллил Зеленского. Он выложил фото, на котором президент Украины сидит с лицом, на котором от натуги проступили вены, снабдив его подписью: "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиард долларов помощи". Украинцы шутку не оценили. В миротворца Илона пока не занесли, но все чаще звучат обвинения, что Маск ведет двойную игру.



Вообще Илон очень необычный американский миллиардер.

Чего стоит одна его покупка соцсети Twitter и последующее уничтожение ее логотипа - привычной всем голубой птички! Он сменил ее и полное название ресурса на "ИКС". Тоже не всем понравилось. Это, кстати, и не так далеко от буквы "Зет".

В США сегодня как минимум два громких судебных дела: над экс-президентом Трампом и сыном действующего главы государства Хантером Байденом. Еще одно юридическое разбирательство то и дело маячит и над Илоном Маском. Так кто он? Успешный предприниматель, который сделал себя сам, или эксцентричный богач на службе у Минобороны США? Рубрика "Жизнь замечательных людей".

Режиссер голливудского блокбастера "Железный человек" утверждает, что образ главного героя Тони Старка он списал с Илона Маска. Изобретатель и миллиардер, а также популярный среди молодежи интернет-тролль действительно имеет репутацию человека, умеющего делать на технологиях будущего сумасшедшие деньги и хайп.

В прессе пишут, что IQ Илона Маска равен 155 баллам. И в детстве сверстники однажды даже сломали ему нос за всезнайство. Впрочем, данные о Маске весьма противоречивы. Главный предприниматель современности опровергает слова отца, что, будучи совладельцем изумрудного рудника, он помог сыну со стартовым капиталом в 28 тысяч долларов. Илон подтверждает только покупку компьютера и наследственную склонность к инженерии. А вообще отношения с отцом были и остались сложными.

Смотрите программу "Тренды" ЗДЕСЬ

Рассказы Маска о том, что семья едва сводила концы с концами в ЮАР, а потом и в Канаде гораздо больше подходят для легенды. Во второй половине XX века в ЮАР надо было очень хорошо поискать бедствующую белую семью. В 17 лет Илон уехал в Канаду, чтобы избежать призыва в армию. Впрочем, все это не отменяет факта, что Маск добился очень многого. И, по всей видимости, успеет сделать еще немало.

Про "Википедию" можно сказать кое-что забавное. Есть старое высказывание: "Историю пишут победители". Это так. Но если твои враги еще живы и у них масса свободного времени, они подправляют статьи в "Википедии". Илон Маск, американский предприниматель

Первые большие деньги Илон заработал в конце 90-х на интернет-аналоге делового справочника "Желтые страницы". Начался бум распространения сетевых технологий. Продажа своей доли принесла ему 22 млн. долларов. Деньги он вкладывает в компанию по разработке онлайн - платежных систем. Через 3 года ее купят за 1,5 миллиарда долларов. Доля Маска составит 180 млн. И он основывает SpaceX - первую частную компанию, выведшую на орбиту коммерческую ракету. Другая его компания - Tesla - также стала первой, кто стал массово производить электромобили.





Мне нравится жить в Калифорнии, но там невозможно довести дело до конца. Спросите любого, кто делал проект в Калифорнии, сколько времени уходит на то, чтобы получить разрешение на продолжение работы, пройти проверку на экологичность. 2 года. А еще куча людей подадут на вас в суд. Просто потому что могут подать на вас в суд. Илон Маск, американский предприниматель

Но культовой фигурой современности Маск стал благодаря врожденному чувству самопиара. Илон постоянно в новостях. Он курил в эфире популярного шоу запрещенную самокрутку. Заявлял, что отправит на Марс к 2050 году миллион человек. В мае 2020 года Маск написал в соцсетях, что распродает почти все материальное имущество ("У меня не будет дома"). Называл истерию вокруг коронавируса глупостью, режим самоизоляции - фашизмом. Собирался сразиться в поединке с другим миллиардером - Марком Цукербергом. Но мама ему не разрешила (так и сказал).

Купив Twitter, Маск отменил удаленный формат работы и бесплатные обеды для работников. А потом предъявил ультиматум. Каждому сотруднику надо было согласиться на многочасовую интенсивную работу или уволиться. И вернул в соцсеть удаленный аккаунт Дональда Трампа и дал эфир уволенному с телеканала журналисту Такеру Карлсону.

Нам нужно быть осторожнее с ИИ, это может причинить вред обществу. В ИИ есть потенциал разрушения цивилизации. Илон Маск, американский предприниматель

Илона Маска отличает невероятное бесстрашие в выражении собственного мнения. После начала Россией СВО Маск предоставил Киеву доступ к системе спутникового интернета Starlink, потратив около 80 миллионов долларов собственных средств. Незаменимая вещь для военных операций СВУ. А потом предложил свой план по урегулированию конфликта с сохранением Крыма как части России.

В вышедшей в 2023 году книге журналиста Уолтера Айзексона утверждается, что Маск велел тайно отключить Starlink у крымского побережья, когда ВСУ планировало напасть на Черноморский флот с помощью беспилотников. Оставшись без спутниковой связи, дроны просто рухнули в море. Как следует из книги, Маск боялся, что такая эскалация спровоцирует ядерную войну.