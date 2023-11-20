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Кто такой Хавьер Милей - новый президент Аргентины?
У Аргентины новый президент. Крайне правый политик Хавьер Милей предлагает радикальные изменения в экономике и социальной сфере страны. Отворачивается от многовекторности во внешней политике и готов кланяться США. Впрочем, политический опыт в карьере Милея настолько неубедителен, что эксперты уверенно сравнивают его с украинским "слугой народа". Бурлящие сегодня восторги и симпатии к новому эксцентричному президенту остынут быстро. Чей же он проект - Хавьер Милей? Вряд ли аргентинцы решили сами на себе поставить эксперимент.
Ориентация - Запад?
Новоиспеченный президент Хавьер Милей выступает против вхождения страны в БРИКС, при этом желая вывести Аргентину из кризиса.
Сотрудничество с Китаем, Бразилией и Россией отныне не в интересах Буэнос-Айреса. Равнение на Соединенные Штаты и Израиль.
В дерзких планах Милея отказ от национальной валюты песо и переход к теряющему мировые позиции доллару, а Центробанк желает вообще упразднить в фарватере борьбы с инфляцией. Разворот на Запад?
У нас есть решимость поставить фискальные счета под контроль, у нас есть решимость заняться проблемами Центрального банка. Мы преисполнены решимости поставить Аргентину на ноги и двигаться вперед.
Инфляция в Аргентине превысила 120 %, а уровень бедности - 40 %. Избиратели, доведенные до отчаяния, согласились на риск и поверили Милею. Во втором туре он обошел как раз действующего министра экономики страны.
Политический проект "Хавьер"
И сам 52-летний Милей - экономист по образованию. Решил им стать еще в юном возрасте, видя, какой кризис переживала страна. С приходом к власти обещает аргентинцам эпоху перемен - свободы и резких движений.
До боли что-то напоминает.
В народе нового президента Милея прозвали "экономист с бензопилой" из-за эксцентричного, порою вызывающего поведения (выступления с сельхозагрегатом в руках, танцы и подстрекательская риторика - его стиль).
Министерство спорта и туризма - к черту! Министерство культуры - к черту! Минэкономразвития - к черту! Министерство по делам женщин - к черту! Министерство науки и технологий - к черту! Министерство труда и соцзащиты - к черту! Министерство образования - к черту! Минтранспорта - к черту! Минздрав - к черту!
Не женат, детей заменили любимые собаки. Причем все питомцы носят имена известных экономистов. В политике Милей совсем недавно. В 2019-м присоединился к Либертарианской партии. С 2021 года он был депутатом. Для политика маловато.
На первый взгляд Хавьер Милей похож на Зеленского, это действительно имеет как бы много подтверждений. Это такой яркий популист, который никогда не был значимым политиком в национальном аргентинском масштабе. Он не возглавлял крупных партий, он не был, скажем, губернатором какого-нибудь штата или министром в правительстве Аргентины. Это такой, если можно выразиться, выскочка. В этом смысле, конечно же, он очень похож на Зеленского. Второе, это то, что он действительно действует, как такой откровенный популист. Он говорит строго то, что хочет услышать толпа. Его заявления во многом противоречат друг другу или противоречат объективной реальности.
Это политический проект, чей-то политический проект, уверен доцент. По его словам, в силу своей экстравагантности, неординарности, артистизма кажется самостоятельным и независимым, способным действовать самостоятельно, но в политике недостаточно быть индивидуально ярким. "Надо, чтобы за тобой какая-то стояла сила, какая-то команда, а у Хавьера Милея этой команды просто не просматривается. Так что здесь совпадений с Зеленским очень много, а разница, если есть какая-то, это непринципиально", - считает Константин Шадров.
Человек с бензопилой
Милей против абортов, планирует вынести вопрос на общественное обсуждение, но не против продажи органов. Критикует Ватикан - не схож во взглядах с уроженцем Аргентины Папой Франциском и поддерживает свободное ношение оружия в стране, где за последние годы число преступлений выросло в разы.
Бензопила для Милея - символ того, как он покончит с "политической кастой", сложившейся за последние годы, расправится с госаппаратом, снизит госрасходы и поборет ненавистную инфляцию. Громкими заявлениями собирает симпатии молодежи, подогревая эйфорию свободного выбора. Но больше похоже на то, что знойную Аргентину накрывает настоящий снежный циклон по имени "Хавьер".
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