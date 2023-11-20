Кто такой Хавьер Милей - новый президент Аргентины?

На первый взгляд Хавьер Милей похож на Зеленского, это действительно имеет как бы много подтверждений. Это такой яркий популист, который никогда не был значимым политиком в национальном аргентинском масштабе. Он не возглавлял крупных партий, он не был, скажем, губернатором какого-нибудь штата или министром в правительстве Аргентины. Это такой, если можно выразиться, выскочка. В этом смысле, конечно же, он очень похож на Зеленского. Второе, это то, что он действительно действует, как такой откровенный популист. Он говорит строго то, что хочет услышать толпа. Его заявления во многом противоречат друг другу или противоречат объективной реальности.

Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия)