В Украине вновь сменился президент - им был Владимир Зеленский, а стал Никто, место которого, однако, не известно по какому праву, занимает все тот же Зеленский. Именно такое понимание внутриполитической ситуации в стране-соседке прямо и недвусмысленно диктует украинский закон. Этот закон можно было истолковать иначе, если б этим занялся Конституционный суд, но мнением высшей судебной инстанции ни один человек в Украине не поинтересовался. А тех, кто задает ненужные вопросы, уже пакует где-то ТЦК. Олег Романов рассказал о легитимности и псевдодемократии.

5 лет назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский получил президентские клейноды. И, в частности, булаву, которая наравне с печатью, является в стране главным символом верховной власти. Теперь, спустя годы, выглядит метафорой судьбы тот факт, что президентское удостоверение в ходе церемонии инаугурации упало на пол. Его, впрочем, быстро подняли, а значит упавшим оно не считается.

В Конституции Украины процедуры передачи власти описаны исчерпывающе: до 31 марта следовало провести выборы, 20 мая - передать клейноды преемнику либо, коль так решит народ по итогам свободного, тайного, прямого голосования, оставить булаву себе. Если выборы по каким-то причинам не состоялись, исполнять обязанности президента Украины должен глава парламента Руслан Стефанчук.





Все, кто подвергает сомнению легитимность президента Зеленского, - это враги Украины. Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в стране. Руслан Стефанчук, председатель Верховной рады Украины

Стефанчук отталкивает воображаемую булаву так энергично, словно она раскаленная. Хотя ее, конечно, никто ему даже не предлагает. По Конституции, выборы в Украине не проводятся в условиях военного положения. Однако речь идет только о выборах депутатов парламента: про президента Конституция не говорит ничего. Вряд ли это простое упущение: Верховная рада обладает самыми широкими полномочиями и вполне способна быть коллективным президентом.

Наконец, спикер парламента уже бывал и.о. главы государства - сразу после Майдана таковым стал Турчинов. Помнится, его полномочия мало кто подвергал сомнению, а немногие подвергавшие быстро оказались за границей или в могиле. Зеленский обладал реальным шансом решить в свою пользу юридическую коллизию, связанную со своим статусом - надо было только обратиться в Конституционный суд. Но они ожесточенно воевали последние несколько лет.

Зеленский одержал победу, которая теперь обернулась поражением - Конституционный суд, спроси его, тут же наверняка объявит засидевшегося президента узурпатором. Есть мнение, что Зеленский, как доллар: чего-то стоит до тех пор, пока его признают те, кто им пользуется. Формальным главой государства его пока согласны считать многие, в том числе официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик: "Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером".

Если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны их в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это очевидный факт. Ответить на эти вопросы должна политическая и юридическая правовая система Украины. Владимир Путин, президент России

Вопрос о мире, между тем, не просто назрел, но и перезрел. И, похоже, наступил момент, когда он действительно становится нужен всем, чему причиной тоже президентские выборы, но уже американские. Трамп обещает установить мир за сутки, и это не нравится никому. Не нравится европейцам и НАТО, поскольку в случае успеха он продемонстрирует их никчемность и обреченность на вторые роли. Не нравится Белому дому, поскольку это будет выглядеть убедительнее "мирного плана от Байдена" - да и сложно не быть убедительнее того, чего нет. России план Трампа тоже вряд ли симпатичен, ведь он может привести к снятию всяких ограничений на поставки оружия и отправку иностранных войск в зону конфликта.

Таким образом, Байден очень заинтересован в том, чтобы стрелять в Европе перестали до американских выборов - он надеется, что это прибавит ему голосов. Именно поэтому, похоже, к Зеленскому недавно приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен - для чиновника такого ранга провести целых три дня в Киеве означает, что там он был занят исключительно важными, глобальной значимости делами.





Зеленский остается президентом до тех пор, пока есть война. Поэтому для того, чтобы пойти по сценарию "прекратить конфликт до конца года", Зеленскому должны быть даны гарантии, что его потом не будут преследовать и не будут возлагать на него ответственность за все, что произошло с Украиной. Олег Царев, экс-депутат Верховной рады

Зеленский - президент войны не только потому, что он несколько раз не давал ей закончиться. С ее даже не завершением, а всего лишь остановкой он лишится формальных оправданий своему отказу выпускать из рук гетманскую булаву. Нынешнее межеумочное положение, когда Украиной правит человек, полномочия которого сомнительны, вряд ли продлится долго.

Может, Зеленский сам вспомнит, что выборов давно не было и хорошо бы их провести. А может американцы ему напомнят, что верят в бога и в доллар, и дополнять этот перечень не считают нужным: в конце концов, их веры даже для удержания курса гринбакса едва хватает, чтобы тратить ее еще и на сохранение в креслах украинских политиков.