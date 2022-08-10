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Снизить опасность возможной ядерной катастрофы - кто возглавит миссию экспертов на Запорожскую АЭС?
Рафаэль Гросси, Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что собирается возглавить миссию экспертов на ЗАЭС. Об этом сообщают РИА "Новости".О ходе подготовки миссии он проинформирует Совбез ООН.
"Сейчас как никогда присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение для снижения опасности возможной ядерной катастрофы", - добавил он.
Кроме того, Гросси в четверг по видеосвязи выступит на заседании СБ ООН по ситуации на электростанции, созываемом Россией.
"Я приветствую возможность проинформировать Совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы", - также сообщил он.
Факт
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
Фото:pixabay.com
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