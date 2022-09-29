Кто заказал балтийскую диверсию? - что говорят эксперты

Событие, затмившее своим масштабом и своей внезапностью ведущие международные темы. Инциденты неслучайно получили широкий мировой резонанс. Эксперты справедливо заявляют, что это фактическое объявление войны Европе в целом. Сможет ли Старый Свет прямо и во всеуслышание назвать виновников атаки? И окажется ли ЕС способным принять меры к своему спасению от тотального энергетического голода? Ответы искала Елизавета Казакова.

ЧП с "Северными потоками" беспрецедентное. В причинах будут разбираться долго. И огромный экономический ущерб оценить весьма сложно. За чей счет будут ремонтировать трубы, сколько времени это займет? Мало было Европе самой же инспирированного санкционного энергетического кризиса - теперь может получить полную остановку своих производств. Сегодня стоимость голубого топлива в ЕС превышает две тысячи долларов за тысячу кубометров. А станет экстремальной. Газ, закачанный в нитки "Северных потоков" - очень дорогой. И сейчас он улетучивается в воздух.

Европа почувствует отсутствие российского газа. Но если прекратится подача норвежского, европейская экономика рухнет. Будет темная и холодная зима. Вполне вероятно, что мы столкнемся с атаками на норвежский экспорт энергии в следующем полугодии. И, возможно, именно зимой, когда европейские газохранилища опустеют. Тор Ивар Стреммен, офицер Королевского военно-морского флота Норвегии

Все меньше сомнений в том, что инциденты на российских "Северных потоках" стали результатом диверсий. Это признали в НАТО.





"Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа", - заявлено на официальном сайте организации.

НАТО поддерживает расследования, которые проводятся с целью установления причин повреждения газопроводов, отмечают в Североатлантическом альянсе. Но неужели он отважится указать имя истинного бенефициара?

Мы слышали заявление президента США, которое он сделал еще в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока 2". Что имел в виду президент США, мы не знаем. Мы видим граничащую с сумасшествием истерично-эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это. Мы видим огромные прибыли американских поставщиков от сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на европейский континент. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

О том, что виновника диверсий следует искать на Западе, заявил главный редактор немецкого издания World Economy. Александр Сосновский задается вопросом, как датчане смогли заснять момент одного из взрывов над водой?

Это не было случайностью. Это было спланировано. Это я, среди прочего, обсуждал со Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, потому что это серьезно. Важно также отметить, что это произошло не в датских водах. Это произошло в международных водах. Мортен Бедсков, министр обороны Дании

Кстати, на острове Борнхольм, близ которого проходят газопроводы, постоянно находятся представители ЦРУ, собирающие техническую и военно-техническую информацию, и обладающие подводными аппаратами для глубоководных диверсий.

Вывод трубопроводов из строя, что обещали американские официальные лица в течение многих лет, позволит Соединенным Штатам наращивать поставки своего сжиженного природного газа в Европейский союз. Это не моя оценка. Это лозунги, призывы и тезисы, распространяемые американскими партиями (как республиканцами, так и демократами) и реализуемые американскими официальными лицами в последние годы. Мария Захарова, официальный представитель МИД России