Деньги на крови традиционно являются основным источником доходов представителей западной агентуры. В 2020 году они водили по улицам Беларуси эмоционально накаченных и перевозбужденных граждан. По их призывам совершались нападения на правоохранителей, административные здания и устраивались поджоги. Администрирование государственного переворота щедро оплачивалось в валюте, которую впоследствии находили и за диванами, и в собачьем корме.

Судьба тех, кого бросали под дубинки, и конкретные сроки их не особо интересовали. Сегодня они также успешно делают деньги на жизнях тех, кого вербуют для участия в боевых действиях в Украине. Шикарные гостиницы и шведские столы оплачиваются кровью авантюристов из военизированного подразделения имени Калиновского. Подробнее в рубрике "Скриншот".



Западная агентура в Беларуси, которая по абсолютно непонятной причине называет себя оппозицией, уже не просто испачкала руки в крови, она ей основательно умылась. Экспорт человеческих жизней стал для них весьма прибыльной бизнес-моделью. Есть только одна маленькая проблема - жадность. Она сгубила уже не одно поколение их предшественников. Аппетиты и кровожадность новой волны западных прихлебателей просто поражают своей беспринципностью. В попытке утопить конкурентов по опасному бизнесу они подтвердили все, о чем рассказывали по БТ ужасные пропагандисты.



Донаты как способ обогащения у нас всех на слуху еще с 2020 года. Как грибы росли всевозможные фонды солидарности. Под предлогами помощи протестующим, на стачкомы и прочее, прочее в буквальном смысле собирались миллионы долларов, которые дальше счетов этих фондов никуда не уходили. В лучшем случае тем, кто демонстративно увольнялся и раздавал комментарии всевозможным помойкам, доставался пакет с посиневшей курицей, пачкой вермишели и килограммом картошки. Сегодня те же светлые лица, выступающие за мир и справедливость, собирают деньги на войну. Самым раскрученным брендом выступает отделение наполеончиков, которое возомнило себя аж полком Калиновского. Используют их для частного обогащения все кому не лень.



Нам очень часто присылают вопросы по поводу помощи от фонда BYSOL. Официально сообщаем, что полк Калиновского не сотрудничает с фондом BYSOL. Тем не менее при организации сборов BYSOL использует фото военных полка Калиновского, которые взяты без разрешения на это. Кристина Станкевич, пресс-секретарь подразделения наемников

На самом деле создавалось это военизированное бандформирование с единственной целью, чтобы иметь своеобразный политический инструмент для экспансии на территорию Беларуси. При необходимости реализации данного сценария под брендом полка Калиновского можно вести в бой абсолютно кого угодно, зато медийно это уже обставят не как внешнюю экспансию, а как гражданский конфликт. Ну а что, вооруженные белорусы идут в Беларусь. В общем логика изначально была такая. Но вот сами 3,5 калеки из отделения наполеончиков явно не ожидали к себе такого внимания, которое возникло в процессе сбора донатов. Осознав, что на них зарабатывают все кому не лень, начали показывать зубы.



Так получилось, что у нас с полком Калиновского не сложились отношения. Ну, ничего страшного, я думаю, что шанс, чтобы договориться, есть до тех пор, пока живы те, кто может договариваться. Когда все умрут, тогда договариваться будет не о чем. Андрей Стрижак, схематозник



Непрозрачные намеки Стрижака и тот сарказм, с которым он относится к деятельности боевиков, просто поражает своим цинизмом. Он ведь даже не рассматривает их как людей, для него это очередной источник обогащения. Если тех перебьют, он просто найдет другой повод для сбора донатов. Вурдалак вурдалаку друг, товарищ и корм. К слову, в самом подразделении отношение к собратьям ничем не отличается. Один из бежавших боевиков рассказал в интервью польскому интернет-каналу о наличии поборов.



Куда уходит десятина никто на самом деле не знает. Но вот внутренние разборки из-за контроля ресурсов доходят до серьезного внутреннего противостояния. По словам того же наемника, уроженец Бреста Иван Марчук с позывным "Брест" всячески противостоял серым схемам с поборами. В итоге его подвинули на второй план, а потом бросили в горячую точку под Лисичанск прикрывать отход ВСУ, где он и погиб. Желание акцентировать внимание на серых схемах руководства подразделения больше ни у кого не возникает.

