Куба начинает масштабные экономические реформы из-за кризиса

Куба начинает масштабные экономические реформы. Как сообщает агентство Reuters, Гавана вынуждена пойти на расширение экономических свобод, чтобы защитить граждан в условиях кризиса.

Страна годами противостоит санкциям со стороны США и нефтяной блокаде. Новые меры предоставят частным предприятиям свободу в сфере энергетики, сельского хозяйства и туризма. При этом руководство страны сохранило верность своим социальным обязательствам.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул: стратегические секторы, такие как здравоохранение, наука, культура и жизненно важные услуги, останутся под жестким контролем государства.