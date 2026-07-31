Куба начинает масштабные экономические реформы из-за кризиса
Автор:Редакция news.by
Куба начинает масштабные экономические реформы. Как сообщает агентство Reuters, Гавана вынуждена пойти на расширение экономических свобод, чтобы защитить граждан в условиях кризиса.
Страна годами противостоит санкциям со стороны США и нефтяной блокаде. Новые меры предоставят частным предприятиям свободу в сфере энергетики, сельского хозяйства и туризма. При этом руководство страны сохранило верность своим социальным обязательствам.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул: стратегические секторы, такие как здравоохранение, наука, культура и жизненно важные услуги, останутся под жестким контролем государства.