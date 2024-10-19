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Куба погрузилась во мрак - что стало причиной
Куба погрузилась во мрак после того, как вышла из строя электростанция в Матансасе. Вся страна осталась без электричества, и сроки восстановления электроснабжения неизвестны.
10-миллионному населению посоветовали перейти в режим жесткой экономии электричества. Власти закрыли все учебные и развлекательные заведения. Электроснабжение ограничено объектами стратегической инфраструктуры.
Президент Кубы поспешил успокоить граждан, заверив, что проблеме уделяется первостепенное внимание.
Причиной могла стать перегрузка - еще до блэкаута глава правительства Кубы сообщил населению о чрезвычайной энергетической ситуации в стране, причинами которой стали недостаток топлива, состояние инфраструктуры и рост спроса.
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