Куба погрузилась во мрак - что стало причиной

Куба погрузилась во мрак после того, как вышла из строя электростанция в Матансасе. Вся страна осталась без электричества, и сроки восстановления электроснабжения неизвестны.



10-миллионному населению посоветовали перейти в режим жесткой экономии электричества. Власти закрыли все учебные и развлекательные заведения. Электроснабжение ограничено объектами стратегической инфраструктуры.



Президент Кубы поспешил успокоить граждан, заверив, что проблеме уделяется первостепенное внимание.



Причиной могла стать перегрузка - еще до блэкаута глава правительства Кубы сообщил населению о чрезвычайной энергетической ситуации в стране, причинами которой стали недостаток топлива, состояние инфраструктуры и рост спроса.