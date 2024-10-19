ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Куба погрузилась во мрак - что стало причиной

Куба погрузилась во мрак после того, как вышла из строя электростанция в Матансасе. Вся страна осталась без электричества, и сроки восстановления электроснабжения неизвестны.

10-миллионному населению посоветовали перейти в режим жесткой экономии электричества. Власти закрыли все учебные и развлекательные заведения. Электроснабжение ограничено объектами стратегической инфраструктуры.

Президент Кубы поспешил успокоить граждан, заверив, что проблеме уделяется первостепенное внимание.

Причиной могла стать перегрузка - еще до блэкаута глава правительства Кубы сообщил населению о чрезвычайной энергетической ситуации в стране, причинами которой стали недостаток топлива, состояние инфраструктуры и рост спроса.

электричествоКубаЧП

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все