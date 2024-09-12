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Куба запросила статус страны - партнера БРИКС
Правительство Кубы обратилось с официальной просьбой о присоединении к блоку БРИКС в статусе государства-партнера в письме российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора МИД Кубы по двусторонним вопросам Карлоса Перейра.
"Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве страны-партнера в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения, укрепляющего свои позиции ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга", - написал Перейра в своем блоге в Х.
Посол РФ в Республике Куба Виктор Коронелли ранее сообщил РИА Новости, что Москва ожидает увидеть на саммите БРИКС в Казани кубинскую делегацию - президент страны Мигель Диас-Канель получил соответствующее приглашение Владимира Путина.
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