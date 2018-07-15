Куба готовится стать президентской республикой

На Острове свободы опубликован проект новой конституции, согласно которому в стране введут должности президента и вице-президента. Занимать высший государственный пост можно будет не дольше 10 лет. Кроме того, обновленный документ признает право частной собственности и включит в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам. Издание "Гранма" уточняет, что уже в конце следующей недели изменения в конституцию рассмотрит кубинский парламент, после чего они будут вынесены на народный референдум.