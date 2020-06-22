Куба открывает сезон и будет тестировать иностранных туристов на COVID-19

Куба возобновляет в июле международный туризм. По прибытии пассажиров будут тестировать на коронавирус непосредственно в аэропорту. В каждом отеле внедрят "антивирусные" протоколы, также на туристических территориях будут работать врачи. Стоит отметить, туристов не пустят в Гавану, местный эпицентр эпидемии, а также на популярный курорт Варадеро. Кубинская сторона считает, что первыми на курорты вернутся туристы из Канады.

