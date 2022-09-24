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Куба призывает противостоять санкционной политике США
Агрессия США и НАТО подталкивает мир к конфликту с невообразимыми последствиями. Глава кубинской дипломатии осудил санкции в отношении России и вмешательство во внутренние дела Беларуси, а также призвал к "конструктивному и реалистичному" дипломатическому решению конфликта в Украине. В свою очередь Куба более 60 лет (дольше, чем какая-либо другая страна) испытывает на себе влияние односторонних санкций США.
Правительство США усиливает давление на правительства, банковские учреждения и компании во всем мире, заинтересованные в отношениях с Кубой; устраивает навязчивое преследование всех источников валютных доходов страны, чтобы спровоцировать экономический коллапс. В результате этого кубинская экономика испытывает чрезвычайное давление и ухудшение благосостояния населения.
Байден объявил Афганистан отработанным материалом
Накануне Джо Байден объявил о лишении Афганистана статуса основного союзника США вне блока НАТО. Лидер сослался на закон об иностранной помощи 1961 года. Документ позволяет прекратить сотрудничество с государствами, правительства которых, по мнению Вашингтона, регулярно нарушают положения международного гуманитарного права. Одним словом, окончательно списали разрушенную войной страну со своих счетов.
США выгодна война до последнего украинца
Такая же судьба уготована и Украине. Ни Штаты, ни Европа не собираются защищать Украину и Грузию, при этом западные чиновники постоянно врут о стремлении принять Киев и Тбилиси в НАТО. Такую точку зрения высказал бывший спецпомощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
Именно безрассудная и нечестная политика западных стран по отношению к России способствовала возникновению конфликта, говорит аналитик.
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