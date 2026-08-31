Кубатбек Рахимов: Мир будущего - это мир альянсов, договоренностей и компромиссов

Однополярная модель мироустройства утрачивает устойчивость, а будущее принадлежит системе альянсов, договоренностей и компромиссов. Такое мнение высказал директор по развитию Института стратегических и академических исследований Кубатбек Рахимов в "Актуальном интервью".

По его словам, однополярный мир больше не может сохраняться по двум причинам. "Я считаю, что однополярный мир уже не имеет права на существование по двум причинам. Первая причина, как ни парадоксально, в том, что сам единственный полюс начинает терять ориентиры. Потому что, когда мы говорим, например, о биполярном или многополярном мире, мы видим одну очень важную вещь: стороны начинают оглядываться, начинают понимать, что есть красные флаги, есть линии, которые нельзя пересекать", - отметил Кубатбек Рахимов.

quote В случае, когда есть только одна единственная сверхдержава, она перестает чувствовать эти границы. И те события, которые мы сейчас наблюдаем, являются ярким примером того, что сам этот полюс нуждается в этой ребалансировке. Кубатбек Рахимов

При этом будущее мироустройство, по его оценке, не сведется к новой биполярности. "Картина мира, связанная с многополярностью, подразумевает, скорее всего, переход не к схеме биполярности, как это было с США и СССР, и как нам предрекали, что это будет США и Китай. Я думаю, что она будет действительно многополярной, но эти вершины, полюсы, будут не равновеликими. Мир будущего - это мир альянсов, мир договоренностей и мир компромиссов", - заключил Кубатбек Рахимов.