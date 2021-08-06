Кубинская экономика продолжает страдать от новых санкций и торгового эмбарго со стороны США. Накладывает свой отпечаток и пандемия COVID-19. По словам министра экономики, в 2020 году она сократилась на 11 %, что стало самым сильным снижением с момента распада СССР. В трудный момент ситуацией решил воспользоваться Запад. Попытка цветной революции привела к массовым беспорядкам в июле. Многие эксперты называют произошедшее крупнейшими митингами за постреволюционную историю Кубы.



