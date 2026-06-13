Кубок по велоспорту ШОС впервые прошел в Пекине

"В целом спорт и культура на сегодняшний день, наверное, одно из трех приоритетных направлений сотрудничества в ШОС. Если ШОС начиналась с вопросов преимущественно укрепления мер доверия в военной области, вопросов безопасности, то сегодня по удельному весу различного рода мероприятий культурно-гуманитарное, торгово-экономическое сотрудничество выходит на первый план. И это не удивительно, поскольку сотрудничество в области культуры и спорта очень хорошо сближает наши народы, укрепляет доверие, взаимодействие, взаимопонимание, причем в основном между молодыми людьми. Это очень важно, поскольку работа с молодежью - это тоже важное направление в деятельности ШОС".