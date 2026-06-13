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Кубок по велоспорту ШОС впервые прошел в Пекине
В здоровом теле - шанхайский дух. Кубок по велоспорту Шанхайской организации сотрудничества впервые прошел в Пекине.
Субботним утром 13 июня в столице Поднебесной собрались спортсмены, дипломаты стран объединения, государств - партнеров по диалогу. В живописной локации парка Вэньюхэ спорт и культура объединили большую семью организации. Кубок - одно из событий в серии мероприятий, посвященных 25-летию ШОС.
Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:
"В целом спорт и культура на сегодняшний день, наверное, одно из трех приоритетных направлений сотрудничества в ШОС. Если ШОС начиналась с вопросов преимущественно укрепления мер доверия в военной области, вопросов безопасности, то сегодня по удельному весу различного рода мероприятий культурно-гуманитарное, торгово-экономическое сотрудничество выходит на первый план. И это не удивительно, поскольку сотрудничество в области культуры и спорта очень хорошо сближает наши народы, укрепляет доверие, взаимодействие, взаимопонимание, причем в основном между молодыми людьми. Это очень важно, поскольку работа с молодежью - это тоже важное направление в деятельности ШОС".
Для участников и гостей праздника китайские партнеры подготовили интерактивные зоны, мастер-класс по чайным церемониям и экспозицию каллиграфических работ.
Гуманитарному направлению в целом и спорту в частности в шанхайской "десятке" уделяется огромное внимание. Кроме традиционных мероприятий появляются и новые форматы. В 2026 году, как ожидается, в России пройдут летние Игры ШОС.