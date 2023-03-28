Куда на самом деле стремятся беженцы - в европейский рай или ад

Европейские лидеры, пожалуйста, мы здесь в ужасной ситуации. Если вы можете нам помочь, пожалуйста, помогите. Если не для меня, то для семерых моих детей, которые здесь находятся. Они в очень плохой ситуации. Пожалуйста. Польша не дает людям перейти границу на другую сторону. Франция, Бельгия, Великобритания - любое место, любая страна. Они не дают перейти границу. Если мы попытаемся перейти, они снова выгонят нас на белорусскую сторону. Пожалуйста, поддержите нас. Мы не можем ничего сделать с этой ужасной ситуацией.

Беженец