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Куда на самом деле стремятся беженцы - в европейский рай или ад
"Добро пожаловать в Германию!" Такие ролики крутят в интернете. А что чувствует сириец, ливиец, курд, беженцы из Ирака и миллионы других, чьи страны превратили в руины, когда они натыкаются на подобную рекламу? После пандемии, еще больше подкосившей экономику, потоки беженцев на Запад снова усилились, в том числе и через Беларусь.
Европейские лидеры, пожалуйста, мы здесь в ужасной ситуации. Если вы можете нам помочь, пожалуйста, помогите. Если не для меня, то для семерых моих детей, которые здесь находятся. Они в очень плохой ситуации. Пожалуйста. Польша не дает людям перейти границу на другую сторону. Франция, Бельгия, Великобритания - любое место, любая страна. Они не дают перейти границу. Если мы попытаемся перейти, они снова выгонят нас на белорусскую сторону. Пожалуйста, поддержите нас. Мы не можем ничего сделать с этой ужасной ситуацией.
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