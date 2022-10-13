Куда смотрит международное сообщество! Около 100 тыс. беженцев планируют штурмовать границу Греции

История "Каравана света" получила продолжение. Около 100 тысяч беженцев на турецкой границе объявили о полной мобилизации для перехода в Грецию. Переселенцы планируют штурмовать границу, чтобы добраться до стран Западной Европы - Германии, Франции, Швеции. Беженцы стремятся попасть в ЕС, и сейчас они просят о помощи у всех международных и правозащитных организаций. А там полная тишина и безмолвие! Визга международного сообщества, как это было год назад во время кризиса на польско-белорусской границе, тоже не слышно.