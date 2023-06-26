Куда уходят натовские мечты о стратегическом поражении России

У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном количестве вещей. А в России они знали точно и выбрали тему, заявили, мол, есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно – мало кто скажет, что это не так. Но разве это повод нападать на свою страну, ударить ее ножом в спину в тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у которых были большие ожидания.

Александр Вучич, Президент Сербии