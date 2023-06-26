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Куда уходят натовские мечты о стратегическом поражении России
События в России, которые происходили в минувшую субботу, породили множество вопросов, вбросов, версий и предположений. Первый расскажет, как это было, совсем скоро, анонсирует Телеграм-канал "Пул Первого".
Тем временем вся эта ситуация приковала внимание западных политиков едва ли не сильнее, чем непосредственно российских граждан. Действия ЧВК "Вагнер" удалось остановить благодаря договоренности нашего Президента с главой компании Евгением Пригожиным. В итоге боевым группам были отданы приказы разворачиваться обратно на позиции в полевых лагерях.
И каково же было разочарование коллективного Запада, чьи представители наперебой повторяли, что все происходящее - сугубо внутреннее дело России.
Нет, оказывается, США ожидали "намного большего кровопролития". Как только американская разведка получила данные о "шествии Пригожина", предполагалось, что он столкнется с большим сопротивлением. А потому в Белом доме были очень удивлены и сильно расстроены скоростью мирного урегулирования конфликта.
Я ознакомился с тем, как освещаются события в России. В частности, CNN, если я правильно помню, сообщил, что американская разведка знала о готовящемся мятеже за несколько дней до него, но решила никому об этом не рассказывать. Видимо, в надежде, что мятеж удастся.
Как подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, "об ожиданиях развала России совершенно откровенно, без всяких тонкостей говорили представители украинского режима, включая Зеленского и его сподручных".
Президент Сербии заявил о причастности к событиям в России Запада. Выступая в телеэфире, Александр Вучич отметил, что считает несомненным поддержку действий "Вагнера" извне.
У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном количестве вещей. А в России они знали точно и выбрали тему, заявили, мол, есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно – мало кто скажет, что это не так. Но разве это повод нападать на свою страну, ударить ее ножом в спину в тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у которых были большие ожидания.
И, конечно, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия в самых вожделенных ожиданиях эскалации напряженности в России начали наперебой заявлять об укреплении своих восточных границ. Тут и Макрон призвал сохранять бдительность и заявил, что "эти события оправдывают поддержку Украины странами Запада". Вот оно - истинное желание реализовать угрозу о стратегическом поражении Москвы, которую как мантру повторяют натовские руководители.
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