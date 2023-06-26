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Куда уходят натовские мечты о стратегическом поражении России

События в России, которые происходили в минувшую субботу, породили множество вопросов, вбросов, версий и предположений. Первый расскажет, как это было, совсем скоро, анонсирует Телеграм-канал "Пул Первого".

Тем временем вся эта ситуация приковала внимание западных политиков едва ли не сильнее, чем непосредственно российских граждан. Действия ЧВК "Вагнер" удалось остановить благодаря договоренности нашего Президента с главой компании Евгением Пригожиным. В итоге боевым группам были отданы приказы разворачиваться обратно на позиции в полевых лагерях.

И каково же было разочарование коллективного Запада, чьи представители наперебой повторяли, что все происходящее - сугубо внутреннее дело России.

Нет, оказывается, США ожидали "намного большего кровопролития". Как только американская разведка получила данные о "шествии Пригожина", предполагалось, что он столкнется с большим сопротивлением. А потому в Белом доме были очень удивлены и сильно расстроены скоростью мирного урегулирования конфликта.

Я ознакомился с тем, как освещаются события в России. В частности, CNN, если я правильно помню, сообщил, что американская разведка знала о готовящемся мятеже за несколько дней до него, но решила никому об этом не рассказывать. Видимо, в надежде, что мятеж удастся.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Как подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, "об ожиданиях развала России совершенно откровенно, без всяких тонкостей говорили представители украинского режима, включая Зеленского и его сподручных".

Президент Сербии заявил о причастности к событиям в России Запада. Выступая в телеэфире, Александр Вучич отметил, что считает несомненным поддержку действий "Вагнера" извне.

У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном количестве вещей. А в России они знали точно и выбрали тему, заявили, мол, есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно – мало кто скажет, что это не так. Но разве это повод нападать на свою страну, ударить ее ножом в спину в тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у которых были большие ожидания.
Александр Вучич, Президент Сербии

И, конечно, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия в самых вожделенных ожиданиях эскалации напряженности в России начали наперебой заявлять об укреплении своих восточных границ. Тут и Макрон призвал сохранять бдительность и заявил, что "эти события оправдывают поддержку Украины странами Запада". Вот оно - истинное желание реализовать угрозу о стратегическом поражении Москвы, которую как мантру повторяют натовские руководители.

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