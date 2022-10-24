Кулеба: Боррель поддержал идею Киева пригласить МАГАТЭ из-за сообщений о "грязной бомбе"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ после заявления РФ о подготовке Украиной провокации с использованием "грязной бомбы". Об этом пишет РИА Новости.

"У меня состоялся разговор с Жозепом Боррелем, который поддержал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Мы договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы предоставить факты и противостоять очередной российской лжи об Украине на глобальном Юге, включая Латинскую Америку, Африку и Азию", - написал глава МИД Украины в Twitter.

Ранее Кулеба сообщил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.