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Кулеба: Уже пять стран готовы поставить Киеву танки
Глава украинского МИД Кулеба заявил, что уже пять стран готовы поставить Киеву танки.
В частности, Польша и Германия собираются передать ВСУ "Леопарды", а США - "Абрамсы". По словам Кулебы, этих машин хватит для укомплектования полноценной бронетанковой бригады, которой будут приданы 2-3 сотни единиц техники. Данное заявление кажется чересчур оптимистическим: "Леопардов" Украине обещают от силы несколько десятков, да и то, если взамен отправляемых будут заключены контракты на поставки новых.
Нет полной ясности с позицией Германии: Берлин то сулит "Леопарды", то отказывается от своих обещаний. Вполне возможно, что в недрах немецкого правительства протекает ожесточенная борьба. Стало известно, что уже в ближайшие дни уйдет в отставку министр обороны Ламбрехт - передачу оружия Украине курировала именно она.
Что касается танков, то британские издания информируют о готовности Лондона передать ВСУ около двух десятков танков "Челленджер" - официально об этом объявят уже в понедельник. Характерно, что в истории с тяжелой бронетехникой союзники Украины придерживаются принципа: отдавать танки старые и зарекомендовавшие себя не лучшим образом.
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