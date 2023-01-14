Кулеба: Уже пять стран готовы поставить Киеву танки

Глава украинского МИД Кулеба заявил, что уже пять стран готовы поставить Киеву танки.

В частности, Польша и Германия собираются передать ВСУ "Леопарды", а США - "Абрамсы". По словам Кулебы, этих машин хватит для укомплектования полноценной бронетанковой бригады, которой будут приданы 2-3 сотни единиц техники. Данное заявление кажется чересчур оптимистическим: "Леопардов" Украине обещают от силы несколько десятков, да и то, если взамен отправляемых будут заключены контракты на поставки новых.

Нет полной ясности с позицией Германии: Берлин то сулит "Леопарды", то отказывается от своих обещаний. Вполне возможно, что в недрах немецкого правительства протекает ожесточенная борьба. Стало известно, что уже в ближайшие дни уйдет в отставку министр обороны Ламбрехт - передачу оружия Украине курировала именно она.