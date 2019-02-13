Кулинарные композиции из разноцветных булочек создают на фестивале в Китае

Весенний фестиваль в Китае. На северо-западе страны из разноцветных булочек создают замысловатые кулинарные композиции. В моде в этом году фигурки свиней и драконов. И неувядающая цветочная тема - пионы. Выпечка булочек - многолетняя местная традиция. Новый год в Китае - праздник, когда собирается вся семья, поэтому еды на столе должно быть много. Одно из главных блюд -пельмени. Ими рекомендуется наесться досыта, тогда в доме весь год будут деньги.