Культурная близость и промышленная кооперация: Беларусь и Сербия ищут новые точки роста

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Беларусь и Сербию связывают не просто дипломатические отношения, а глубокая историческая, культурная и религиозная близость. Однако, по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Сербии Сергея Малиновского, сегодняшние реалии не позволяют полностью реализовать огромный потенциал двустороннего сотрудничества из-за внешних препятствий. Тем не менее, стороны активно ищут новые точки роста - от геологии до гуманитарных проектов. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

В 2025 году после длительного перерыва была возобновлена работа белорусско-сербской правительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В июне 2026 года в Минске прошло ее очередное заседание. Разработана дорожная карта, которая теперь включает не только экономические вопросы, но и гуманитарные сферы: образование, науку, культуру, спорт и туризм. Появились и новые направления - геология и стандартизация. "Им интересен наш опыт исследования недр. У нас есть определенные полезные ископаемые стратегического характера, и мы готовы делиться наработками с сербской стороной", - пояснил Посол.

Белорусские троллейбусы до сих пор работают на улицах Белграда, но скоро потребуют замены. Белорусские тракторы занимают около 30 % рынка Сербии - это первая позиция. Однако поставки БЕЛАЗов сегодня невозможны из-за внешних ограничений. В этих условиях основной упор делается на сельскохозяйственную продукцию, молочные продукты и сыры. "Многие сербские бизнесмены, даже при прочих равных, выбирают белорусского партнера в силу эмоциональных мотивов. Это особенно важно на фоне отсутствия прямого авиасообщения, которое серьезно осложняет контакты", - отметил Сергей Малиновский.

Вопрос возобновления прямого рейса Минск-Белград прорабатывается, но пока упирается в непреодолимые внешние препятствия. Однако дополнительным стимулом станет "Экспо-2027", которое пройдет в Сербии. Беларусь готовится к участию и хочет представить свои достижения максимально широко. "Белорусы смогут приехать в Белград без виз. Это станет поводом для многих делегаций, а также для рядовых граждан", - добавил Посол.

Сергей Малиновский отметил, что в Сербии имя Александра Лукашенко - это ключ к открытым дверям. Особое место в памяти сербов занимает его визит в 1999 году, в период бомбардировок НАТО. Этот факт, по словам Посла, знают не только старшее поколение, но и молодежь.