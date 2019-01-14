Культурной столицей Европы стал второй по величине город Болгарии Пловдив

Одним из первых проектов стала выставка "Арт Либерти", на которую привезли фрагменты берлинской стены. В этой экспозиции, как и во многих других, которые будут представлены в Болгарии, на первый план выходит идея объединения, преодоления разногласий, разрушения барьеров и уничтожения границ. Всего же в рамках программы за год пройдут более полутысячи мероприятий.