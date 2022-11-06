Купить газ через посредника - Германия ищет спасение в Китае

Пока рушится оплот демократии, Германия ищет спасение в Китае. Официальные визиты в обход Вашингтона - понравится ли это заокеанским товарищам? Но выбора, видимо, нет - страна уже на пороге рецессии. Хотя уничтожение экономического потенциала Берлина бьет по России и Китаю, лишая их премиального рынка сбыта. Распад оси Берлин - Москва - Париж неминуемо ведет и к блоковой трансформации Евросоюза.

А из окна бундестага с тревогой наблюдают за действиями набравшейся смелости Варшавы. Гиена Европы то и дело кусает ослабевающего западного соседа различными политическими претензиями. Бюргеры прекрасно понимают свои перспективы и кто стоит за крахом их уютного мира. Подробности в рубрике "Скриншот".

Немецкий орёл летит к солнцу. Шольц посетил Пекин и уничтожил показное единство антикитайской политики Запада. Акт отчаяния - не взирая на последствия. А собственно говоря, что может быть хуже уничтожения "Северных потоков"? Все ведь прекрасно знают чьих это рук дело. Молчат - потупивши взгляд, но не сидят на месте. Официальный Берлин пытается спастись, уповая на милость Великого Китая. Большой поворот на Восток набирает обороты.

Когда свободная рука рынка не в состоянии регулировать цены она создаёт условия. Теракт на "Северных потоках" в буквальном смысле обескровил Германию. Экономика мощнейшего индустриального государства, поставленная в условия дефицита, начала рушиться как карточный домик. Менеджеры крупнейших предприятий занялись поиском новых локаций для переноса производства туда, где нет проблем с энергоресурсами. Аналогичная ситуация затронула всех, кто получал дешёвый российский газ через Германию. Не успев отмыть руку от пороха, Белый дом поспешил протянуть её свои дорогим партнёрам. В США воспользовались энергетическим кризисом и нарастили экспoрт газа и нефти в Европу до небывалых oбъемов. От такой щедрости прорезался голос даже у самых отъявленных союзников.





Ситуацию усложняет маховик санкционного противостояния. Многие европейские лидеры уже бы и рады отменить ограничения и спасти собственную экономику да вот население может не понять. Слишком долго крутили антироссийскую риторику - откатить в одно мгновение не получится. В том числе грозят пальцем из окна Белого дома. После заявления президента Турции о том, что Шольц изменил своё отношение к России и Путину в Берлине спешно начали опровергать данные тезисы опасаясь последствий. Приклонить колено перед Китаем в нынешней ситуации не менее опасно, но выбора нет. Германия загнана в угол. Сокращение поставок российского газа толкает немцев в объятия Китая.

Наша зависимость от Китая колоссальная в десятки раз больше, чем от России. Мы ни одной машины не можем с конвейера выпустить без Китая, все аккумуляторные батареи делаются в Китае. Это только маленькая часть. Если мы с Китаем разорвём отношения у нас в аптеках не будет половины лекарств.

Основную цель своего визита в Китай Шольц постарался спрятать за ширмой традиционной риторики в стиле западного единства. Было много тезисов о необходимости китайского влияния на позицию России по событиям на Украине. Даже ткнул палкой в официальный Пекин и упрекнул в наличии проблем с правами человека. В Китае на это отреагировали в традиционном восточном стиле - вежливой улыбкой дорогому гостю. Дело в том, что сотрудничество на самом деле взаимовыгодное. Поднебесная долгие годы инвестирует в Германию и имеет свою долю даже на объектах критической инфраструктуры. Собственно говоря, и визиту Шольца предшествовала продажа пакета акций оператора одного из четырех терминалов в порту Гамбурга. В общем после того, как старые песни о главном были спеты, началась вторая часть Марлезонского балета. О чём говорили на закрытой части нам с вами никто не расскажет - большие деньги любят тишину, но господин канцлер явно не просто так прихватил с собой на встречу делегацию аж из 12 "титанов" немецкой промышленности. Среди которых генеральные директора Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens и химического гиганта BASF.

Китай сегодня может стать одновременно хабом для получения того же российского газа только сжиженного природного газа который перекуплен Китаем и в этом случае есть надежда учитывая стоимость для китайского государства стоимость этого сырья относительно небольшого, что и стоимость СПГ для самой Германии даже не смотря на большое логистическое плечо будет более доступно чем с других рынков. Алексей Беляев, политолог