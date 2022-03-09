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Куратором биолабораторий была экс-министр здравоохранения Украины Супрун, известная как Доктор Смерть
Что так встревожило Нуланд? И что наспех уничтожал Минздрав Украины? Уже сейчас данные об американских биолабораториях доказывают факт преступной деятельности там США. Об этом заявил МИД России. Эксперты солидарны: материалы, с которыми работали, и данные указывают на то, что это могли быть самые настоящие фабрики смерти.
Кто курировал биологическое оружие
То, что куратором этих лабораторий была экс-министр здравоохранения Украины Супрун (известная как Доктор Смерть), говорил еще в 2020 году депутат Рады Ренат Кузьмин. Он откровенно предупреждал, что Пентагон на территории Украины долгие годы разрабатывает биологическое оружие. Кроме этого, Кузьмин подчеркнул, что есть огромная вероятность, что эти биолаборатории могли стать источником распространения коронавируса по Европе.
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