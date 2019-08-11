Курбан-байрам. Мусульмане отмечают день жертвоприношения

Главный исламский праздник сегодня отмечают мусульмане. День жертвоприношения или как еще его называют Курбан-байрам несет в себе главный смысл - послание мира. В праздник принято ходить в гости, дарить друг другу подарки, а также навещать могилы близких. Курбан-байрам знаменует окончание хаджа - священного для мусульман паломничества в Мекку.