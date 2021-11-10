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Курдские мигранты записали обращение к польским властям

В надежде на здравый смысл польских властей, курдские беженцы записали обращение, призывая режим Дуды раскрыть глаза и вспомнить историю (видео).

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