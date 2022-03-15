Экономия топлива - в итальянском Бари замечен курьер на лошади

Кадры из Италии публикуют местные жители. Курьеры из города Бари изо всех сил стараются сэкономить на топливе, потому в качестве средства передвижения выбирают лошадей. Цены на бензин в стране составляют 1,83 евро за литр. Выход из непростой экономической ситуации у каждого свой.

