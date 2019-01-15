Куриное яйцо стало звездой Instagram, побив рекорд по количеству лайков. До недавнего времени самым популярным фото в соцсети был снимок новорожденной дочери Кайли Дженнер - модели и сестры Ким Кардашьян. Трогательная фотография набрала более 18 миллионов лайков. Однако менее двух недель назад в Instagram появился аккаунт world_record_egg - аноним, стоящий за ним, запостил единственную картинку куриного яйца с призывом набрать больше сердечек, чем у Дженнер. Народ идею подхватил - как итог, у яйца уже более 37 миллионов лайков.