Курорты Таиланда накрыл шторм "Пабук" - в переводе с лаосского "гигантский сом". По данным синоптиков, ураган станет самым мощным за полвека. Волны уже достигают 7-метровой высоты. Есть и первые жертвы. Это 56-летний россиянин. Он бросился спасать свою дочь, которую унесло течением, при этом сам выбраться из воды уже не смог. Продолжается масштабная эвакуация. Покидают острова и туристы.