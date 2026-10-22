Курс многовекторности: Беларусь становится привлекательным партнером для стран Персидского залива
Беларусь продолжает курс многовекторности, укрепляя связи со странами Персидского залива на фоне ближневосточного конфликта. Экономическая устойчивость региона оценивается как высокая, но долгосрочные риски существуют: блокирование Ормузского пролива, угроза трудовому рынку и перебои с авиасообщением. В этих условиях арабские страны ищут новых партнеров, и Беларусь с ее нейтралитетом и отсутствием геополитических амбиций становится привлекательным направлением.
В октябре вступили в силу соглашение ЕАЭС с ОАЭ об экономическом партнерстве и двухстороннее соглашение об услугах и защите инвестиций между Беларусью и ОАЭ. О том, почему время на стороне Беларуси и что сближает нас с арабским миром, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в "Актуальном интервью".
Первый риск - блокирование Ормузского пролива, через который экспортируют свои продукты, например, Кувейт и Катар. ОАЭ уязвимы частично, Оман - меньше всех, так как его порты выходят напрямую в Индийский океан. "Аналитики Всемирного банка прогнозируют падение ВВП стран региона от 3 до 5 %. Второй фактор - угроза трудовому рынку, который обеспечивается сезонной миграцией. Если будет опасно, люди не поедут, работать будет некому. Третья угроза - перебои с авиасообщением. Экономика арабских стран построена на туризме, а туризм - это инвестиции и финансовые сделки", - пояснил эксперт.
В октябре вступили в силу два соглашения с ОАЭ: об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Эмиратами и об услугах и защите инвестиций между Беларусью и ОАЭ. Это снижает тарифы для малого и среднего бизнеса и создает механизмы защиты для крупных инвесторов. "Оман недавно стал акционером Евразийского банка развития. Прогнозируется интерес к логистике, инфраструктурным проектам, маршруту Север-Юг. Время на стороне Беларуси", - подчеркнул Анатолий Бояшов.
Беларусь - союзник Ирана, но и партнер арабских стран. Крупным геополитическим игрокам остаться посередине трудно, а нам - проще. "Мы как государство без геополитических амбиций с точки зрения триллионных финансов, выдерживаем обязательства и перед Ираном, и перед арабами. Они видят это и понимают, что с Беларусью работать можно и нужно. В мире деньги ищут безопасные гавани, а рост санкций повышает непредсказуемость. Наша надежность растет", - отметил аналитик.
Анатолий Бояшов выделил и культурный фактор. Оман ценит традиционные подходы, сродни белорусскому. "Арабские страны не хотят уходить от самобытности и культуры. Взаимодействие с такими же странами, как Беларусь, которая ценит свой быт и историю, делает нас ближе. Культура дает импульс торговле", - резюмировал эксперт.