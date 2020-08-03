Российский рубль слабеет к основным мировым валютам. Курс доллара на Московской бирже впервые за 2,5 месяца поднялся выше 73 рублей, евро впервые за 4 месяца дороже 86. Аналитики видят несколько причин происходящего. Во-первых, это коронавирус. Рынки не только боятся второй волны, но и страхи насчет первой не ушли. Во-вторых, влияет Центробанк, который, снижая ключевую ставку, снижает и привлекательность российских гособлигаций для иностранных инвесторов.