Курс фунта стерлингов упал до минимума с 1985 года

Страны ЕС ждет длительная и глубокая рецессия. Такой прогноз сделали экономисты немецкого банка Deutsche Bank.

Они отмечают, что с июля энергетический кризис в Европе существенно обострился, в связи с чем предыдущий прогноз мягкой рецессии грядущей зимой больше не является актуальным.

С середины 2022-го до середины 2023 года реальный ВВП в еврозоне, по подсчетам экспертов, снизится примерно на 3 % в годовом исчислении. И принимаемых правительствами мер вряд ли будет достаточно, чтобы избежать экономической катастрофы.

Великобритания

В Великобритании курс фунта стерлингов достиг минимума по отношению к доллару с 1985 года. Сейчас стоимость официальной валюты - 1,13 доллара.

Япония

Продолжает ослабевать и национальная валюта Японии. Чтобы поддержать йену, Центробанк страны впервые за 24 года провел валютную интервенцию.