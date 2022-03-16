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Курс на дедолларизацию

Саудовская Аравия намерена перейти в торговле нефтью с Китаем на юани. Это будет означать фактическое окончание эры доллара как мировой резервной валюты. В настоящий момент уже несколько ключевых игроков нефтяного рынка не желают иметь дело со Штатами. Это Иран, который давно находится под американскими санкциями, а также Россия. К ним может присоединиться Венесуэла. Вместе с Саудовской Аравией данные страны могут составить неформальный картель, который резко сузит сферу обращения доллара. С учетом кризиса международной торговли это обещает резко переменить роль Соединенных Штатов как глобального экономического лидера.

Антироссийские санкции подрывают глобальную экономику

Вдобавок Международный валютный фонд обещает Первому миру серьезную рецессию, то есть стагнацию производства вместе с высокой инфляцией. А немецкий "Институт Шиллера" указывает, что санкции лишь ускорят глобальные катастрофические перемены: эксперт указанной фабрики мысли считает, что рецессию и распад на валютные зоны главные игроки смогут предотвратить только сообща.

Альтернатива, к которой мы призываем, - это переговоры о новой экономической парадигме продуктивного сотрудничества между Востоком и Западом, между США и Европой с одной стороны и Китаем, Россией и растущими азиатскими экономиками - с другой.
Ричард Блэк, представитель аналитического центра "Институт Шиллера"

ЕС и США охватила потребительская паника

Тем временем западная политика экономической войны порождает у граждан самые панические ожидания: в Европе и Штатах покупатели раскупают соль, масло, муку и даже туалетную бумагу. Все уверены в их скором резком подорожании. Дефицит охватил Германию, Австрию, Италию, Болгарию, Литву, а также другие страны. С полок магазинов исчезают все новые группы товаров.

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