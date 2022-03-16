Курс на дедолларизацию

Саудовская Аравия намерена перейти в торговле нефтью с Китаем на юани. Это будет означать фактическое окончание эры доллара как мировой резервной валюты. В настоящий момент уже несколько ключевых игроков нефтяного рынка не желают иметь дело со Штатами. Это Иран, который давно находится под американскими санкциями, а также Россия. К ним может присоединиться Венесуэла. Вместе с Саудовской Аравией данные страны могут составить неформальный картель, который резко сузит сферу обращения доллара. С учетом кризиса международной торговли это обещает резко переменить роль Соединенных Штатов как глобального экономического лидера.