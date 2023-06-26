В ходе торгов на международном рынке Forex курс национальной валюты Турции обновил новый антирекорд по отношению к доллару. В верхней точке пара доллар/лира превысила отметку в 25 лир, и это исторический максимум.

Обвал курса произошел на фоне решения турецкого Центробанка повысить ключевую ставку с 8,5 до 15 %, в то время как аналитики ожидали и более резкого роста, вплоть до 40 %.