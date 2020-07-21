Курсы валют на 21 июля

Рубль укрепился по отношению к доллару. Курс на сегодня - 2 рубля 40 копеек. Евро по итогам торгов немного ослаб. В итоге - 2 рубля 75 копеек. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 34 копейки стоят 100 российских рублей.